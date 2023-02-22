В Bloomberg опровергли, что Россия испытывала баллистические ракеты, когда Байден находился в Киеве

Россия не производила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" во время визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля.

Об этом сообщили в Bloomberg, ссылаясь на официального представителя Минобороны США. Чиновник утверждает, что Россия не проводила ни одного испытания межконтинентальной баллистической ракеты, пока Байден находился в Киеве.

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Такое испытание не стало неожиданностью

Отмечают, что Россия раньше времени предупредила США об этом запуске в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях еще до того, как стало известно о визите Байдена в Украину.

Такое испытание является обычным и не стало неожиданностью, отмечает издание. США не сочли испытание угрозой для себя или своих союзников, добавил представитель Пентагона.

Что известно о запуске ракеты

Напомним, что в CNN сообщили, что Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в то время когда президент США Джо Байден был в Киеве. Однако испытание тяжелой ракеты было неудачным.

Путин в своем выступлении не упомянул о запуске. Опять же – вероятно, из-за провала. Однако диктатор официально объявил, что Россия приостановит участие в Новом договоре о сокращении ядерных вооружений из США. Это поставило под угрозу последний пакт, регулирующий 2 крупнейших ядерных арсенала в мире.

Межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" на Западе прозвали "Сатана 2", потому что она способна доставлять несколько ядерных боеголовок. Ракета имеет массу 200 тонн. Ее разработали в входящем в Роскосмос Государственном ракетном центре имени Макеева.