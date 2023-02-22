Про це повідомили у Bloomberg, посилаючись на офіційного представника Міноборони США. Чиновник стверджує, що Росія не проводила жодного випробування міжконтинентальної балістичної ракети, поки Байден був у Києві.

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Таке випробування не стало несподіванкою

Зазначають, що Росія завчасно попередила США про цей запуск відповідно до своїх зобов’язань у рамках Договору про стратегічні наступальні озброєння ще до того, як стало відомо про візит Байдена до України.

Таке випробування є звичайним і не стало несподіванкою, зазначає видання. США не вважали випробування загрозою для себе чи своїх союзників, додав представник Пентагону.

Що відомо про запуск ракети

Нагадаємо, що у CNN повідомили, що Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" в той час, коли президент США Джо Байден був у Києві. Однак випробування важкої ракети було невдалим.

Путін у своєму виступі не згадав про запуск. Знову ж таки – ймовірно, через провал. Однак диктатор офіційно оголосив, що Росія призупинить участь в Новому договорі про скорочення ядерних озброєнь зі США. Це поставило під загрозу останній пакт, який регулює 2 найбільші ядерні арсенали у світі.

Довідково. Міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат" на Заході прозвали "Сатана 2", бо вона здатна доставляти кілька ядерних боєголовок. Ракета має масу 200 тонн. Її розробили в Державному ракетному центрі імені Макєєва, який входить у Роскосмос.