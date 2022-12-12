Россия уже не может ни предложить новую тактику, ни выйти из старой ловушки, – военный эксперт

Россия имеет преимущество в живой силе и артиллерии, однако терпит поражение на фронте. Ее тактика на поле боя не работает, в то же время ВСУ мощно уничтожают врага и выгоняют оккупантов из украинских городов. И Россия не знает, как выйти из этой ловушки.

Почему оккупанты проигрывают на фронтах

За 10 месяцев войны Россия не может похвастаться успехами. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

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Эксперт объяснил, что русские войска не рассчитывали на такую войну, они были уверены на все 100 процентов, что смогут ликвидировать украинскую государственность ударной группировкой в 200 тысяч военных и лучшей техникой буквально за 2 – 3 дня.

Однако, как он отметил этого сделать оккупантам не удалось, значит, они сами себе исказили реальность.

Также мы развенчили важный миф – что российская армия вообще что-то значит. Ведь сегодня мы видим, что во всех частях, начиная от логистики и заканчивая мотивацией, сложившаяся в России модель после распада СССР терпит свое фиаско,

– заметил Черник.

По его словам, мы должны "поблагодарить" российских генералов за то, что вместо того чтобы по-настоящему строить свою оборону, кроме пропагандистской картинки, они занимались лишь "распиливанием" огромных военных бюджетов.

"Но ни в коем случае нельзя недооценивать врага, потому что они дерутся на смерть и старого советского хлама у них еще много", – добавил Черник.

Россия не может предложить новую тактику

Военный эксперт подчеркнул, что Путин в стратегической ловушке – у него есть головоломка, которую он хочет решить, но не может.

Путин хорошо осознает, что если для России как можно быстрее сложится классическое военное поражение, то высока вероятность, что его лишат жизни свои же. Ведь ему просто не простят эту авантюру,

– объяснил Черник.

По его словам, Россия может встать на путь своего распада. "Именно поэтому они дают бесконечные сигналы и украинцам, и всему цивилизованному миру о поисках каких-то "точек соприкосновения" для переговоров", – отметил эксперт.

Черник рассказал о стратегической инициативе на фронте: видео



Он отметил, что украинцы должны помнить, что россиянам верить нельзя – они действительно ищут переговорный процесс, потому что сейчас для них еще остается окно возможностей.

По мнению эксперта, стратегическая инициатива однозначно на стороне Украины и ничего россияне в стратегическом контексте, кроме ядерного оружия, предложить не могут. "И они не знают, как выйти из этой ловушки", – добавил Черник.

К слову, генерал армии США Марк Милли ранее заявил, что Путин потерпел поражение в целом, однако предстоит еще много боевых действий. Он считает, что ситуация на фронтах стабилизировалась и в ближайшее время изменений не будет. Но все еще идет оккупация части украинской территории.

"С наступлением зимы все немного замедлится из-за мороза. Тогда появится потенциальная возможность для наступления обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и рельефа местности. Поэтому мы увидим, что с этим произойдет", – отметил Милли.