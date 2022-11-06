Продажа оружия всегда была важной частью российской внешней политики. Однако она начала падать еще до войны в Украине, а после – эта тенденция только ускорилась.

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Аналитики заявляют, что неудачи российской армии на фронте подорвали ее репутацию как военного государства. В то же время финансовый и экспортный контроль Запада еще больше усложнит для Кремля возможность представлять себя как надежного долгосрочного поставщика оружия в будущем.

Я не считаю, что Россия сможет восстановиться как крупный экспортер оружия после этого. Вряд ли это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет,

– заметил политолог из Института ISEAS-Yusof Ishak в Сингапуре Ян Стор.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, известного как SIPRI, с 2017 по 2021 год доля России на мировом рынке экспорта оружия снизилась на 5% – до 19% по сравнению с предыдущим 4-летним периодом.

"По мере того, как война в Украине продолжается и усиливаются санкции против России, растут сомнения относительно качества российского оружия, а также способности Москвы производить современное оружие и оказывать долгосрочную поддержку покупателям", – отметил старший исследователь вооружений в SIPRI Сиемон Веземан.

Он добавил, что у России просто нет технологической базы и экономики, чтобы поддерживать разработку многих видов нового оружия и компонентов.

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Кремлю трудно найти покупателей оружия даже в Азии

Юго-Восточная Азия, где страна-террорист традиционно была главным поставщиком оружия, является полезным примером снижения перспектив Кремля как экспортера оружия.

Для многих государств этого региона США становятся все более привлекательными поставщиками. Они ведь связывают закупку оружия с военной или дипломатической поддержкой против Китая.

По словам Веземана, несколько европейских поставщиков оружия также готовы помочь странам региона в развитии их собственной оружейной промышленности и потенциала, иногда путем передачи технологий.

Еще одной причиной избегать закупок российского оружия является желание продемонстрировать нейтральную позицию по вторжению в Украину.

"Несмотря на вероятные агрессивные попытки России экспортировать свое оружие в Юго-Восточную Азию, они найдут там меньше клиентов", – отметил старший исследователь обороны в RAND Corporation Джон Парачини.

Единственным исключением может быть Мьянма, где руководящая военная хунта, обремененная санкциями США, ограничивающими ее закупки оружия, сигнализировала о готовности подписать дополнительные соглашения по этому поводу с Кремлем. Однако возникают вопросы, будут ли у России ресурсы, чтобы его изготовить.

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