русские пропагандисты врут и хвалятся тем, что оккупанты захватили небольшой поселок Пески. Но похоже, что захватчики потеряли наступательный потенциал для захвата обширной территории. Эксперты уверяют, что российская армия больше не может развивать оперативное наступление даже на 15 километров.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что противник застрял на Донецком направлении возле Песков.

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По его словам, враг не может развивать стратегически оперативное наступление хотя бы в глубину до 15 километров. Поэтому он "кормит" свое население хотя бы какими-нибудь успехами.

Эксперт говорит, что на самом деле Пески, как точечная локация, такого большого значения не представляют.

И напомним, что в начале этой войны противник задекларировал выход на админграницы Луганщины и Донетчины, поэтому я считаю, что активизация где-то в этом направлении достаточно логична, потому что им нужно рапортовать своему недофюреру путину и недонации, что они "освободили от укрнацистов" хотя бы Донецкую область,

– поясник Черник.

Но, как ответил он, реально ли это произойдет – вопрос очень сложный. Противник имеет еще достаточно существенные ресурсы.

"Вместе с тем и наш огневой потенциал растет с каждой неделей. И вообще феномен состоит в том, что по большому счету уже несколько месяцев фронт находится в стратегической точке стояния", – отметил Черник.

Военный эксперт добавил, что это достаточно большой успех, если учитывать, что "22 армия" сражается с "2 армией" мира.

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К слову, в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Пески до сих пор находятся под контролем Украины, хотя оккупанты уже неделю врут о захвате.

Также оккупанты пытаются атаковать возле Красногоровки и Первомайского. 13 августа захватчики в очередной раз шли в наступление на Марьинку.