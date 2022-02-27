Россия не может установить контроль ни над одним городом, – Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал о ситуации на фронте. Он разочаровал россиян, которые думали, что им удастся захватить Украину за один день.

Российская власть убеждает своих жителей, что украинские города переходят под ее контроль. Однако Михаил Подоляк опровергает эту информацию в комментарии для российских СМИ.

Не может сегодня Россия установить контроль ни над Мелитополем, ни над одним другим городом. Физически невозможно. Это не 2014 год. Здесь не переходят люди массово,

– заявил Подоляк.

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Он отметил, что максимум, чего удалось достичь России, это когда их техника заходила в маленькие города.

"Безусловно, есть маленькие города, когда туда приходит техника 60 – 80 танков, а в этом городе есть только полиция. Никто воевать в этом городе с танками не будет. Эти танки будут сожжены в других местах, где находятся Вооруженные силы Украины", – заверил Подоляк.

По словам Подоляка, российские войска планировали захватить Украину за 4 – 16 часов. Но столкнулись со значительным сопротивлением. Поэтому бои сейчас продолжаются там, где и три дня назад, когда Россия решила напасть – возле Чернигова, Сум, Харькова, Херсона.

Видео с информацией от Подоляка

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