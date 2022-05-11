Об этом сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Свое мнение он выразил в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Внимание Россия пыталась обессилить нашу воздушную группировку, – Арестович об атаке Одессы

Интересно то, что все силы, которые россияне накапливают, они сразу бросают в бой,

– подчеркнул он.

То есть, как объяснил советник главы ОП, у российских оккупантов нет намерения создать 10 – 15 тысячную группировку, которая сможет что-то принципиально решить.

"У них только хоть что-то накопилось, они дают 3 – 4 дня на подготовку и сразу их отправляют сюда, потому что их гонит политическое руководство", – отметил Арестович.

Россия не готовилась к долгому конфликту

Также Арестович отметил, что армию оккупантов подготовили под одну "молниеносную операцию", во время которой они очень быстро побеждают, а западные страны не успевают среагировать.

"Кадровые передвижения на фронте свидетельствуют о том что россияне переоценили свои возможности по всем направлениям", – убежден советник главы ОП.

Важно! Директор департамента охраны государственной границы АГПСУ Леонид Баран сообщил, что Украине удалось восстановить полный контроль над участком границы протяженностью 1200 километров. Треть этого показателя – граница с Россией.

Потери среди россиян на войне против Украины

Несмотря на попытки россиян, украинские защитники и защитницы дают мощный отпор, из-за чего оккупационные войска продолжают нести колоссальные потери. Так, только за минувшие сутки, 10 мая, россияне потеряли:

350 военных из личного состава;

17 танков;

48 боевых бронированных машин;

9 артиллерийских систем;

2 вертолета;

10 беспилотников;

17 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим;

Внимание! Всего в войне с Украиной погибли около 26 350 оккупантов. Однако в Генштабе отмечают, что цифры приблизительны, ведь подсчет осложнен активными боевыми действиями на территории нашего государства. О потерях россиян по состоянию на 77-й день войны – читайте здесь.

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