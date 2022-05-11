Враг хочет истощить наши воздушные силы. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
Внимание Россияне в четвертый раз запустили ракету в мост через Днестровский лиман
По его словам, в частности, ракетами, которые выпускали по Одесской области 9 мая, россияне пытались "продемонстрировать состоятельность".
"Прежде всего, это была попытка обессилить, или уменьшить возможности нашей воздушной группировки, которая расположена вблизи Одессы. Они хотят поразить и выявить наши силы, или же наоборот – сначала обнаружить, а потом поразить", – считает советник главы Офиса Президента.
Не считая того – это попытка разоблачить способности – наши и наших союзников, возможности воздушной разведки, их группировки,
– считает Арестович.
Как он пояснил, сейчас в этом регионе идет интенсивная расследовательная деятельность самолетов НАТО. Возможно, они хотели их разоблачить.
Оккупанты снова выпустили по Одесской области ракету: последний случай
Российские военные 11 мая выпустили крылатую ракету по Одесской области. К счастью, ее сбили украинские силы противовоздушной обороны над морем.
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Россияне массово обстреливают Одесскую область: главное
- Российские военные уже долгое время ежедневно запускают ракеты по Одесской области. Только за 9 мая оккупанты бросили на украинский город 7 ракет, среди них были и 3 ракеты "Кинжал". Их запустили из самолета стратегической авиации Ту-22. Однако вместе с современными "Кинжалами" россияне используют устаревшие ракеты Х-22.
- Гиперзвуковые ракеты попали в объекты туристической инфраструктуры. В общей сложности они разрушили 5 зданий. Известно, что два человека пострадали, они попали в больницу.
- Другая вражеская ракета попала в торгово-развлекательный центр, после чего вспыхнул пожар. Площадь горения составила 1000 квадратных метров. Пламя тушили 35 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС. К сожалению, один человек погиб, а еще двое получили ранения.
- Также враг попал в предприятие, которое в то время работало.