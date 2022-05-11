Враг хочет истощить наши воздушные силы. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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По его словам, в частности, ракетами, которые выпускали по Одесской области 9 мая, россияне пытались "продемонстрировать состоятельность".

"Прежде всего, это была попытка обессилить, или уменьшить возможности нашей воздушной группировки, которая расположена вблизи Одессы. Они хотят поразить и выявить наши силы, или же наоборот – сначала обнаружить, а потом поразить", – считает советник главы Офиса Президента.

Не считая того – это попытка разоблачить способности – наши и наших союзников, возможности воздушной разведки, их группировки,

– считает Арестович.

Как он пояснил, сейчас в этом регионе идет интенсивная расследовательная деятельность самолетов НАТО. Возможно, они хотели их разоблачить.

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Российские военные 11 мая выпустили крылатую ракету по Одесской области. К счастью, ее сбили украинские силы противовоздушной обороны над морем.

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