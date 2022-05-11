Ворог хоче знесилити наші повітряні сили. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
Увага Росіяни вчетверте запустили ракету в міст через Дністровський лиман
За його словами, зокрема, тими ракетами, які випускали по Одещині 9 травня, росіяни намагались "продемонструвати спроможність".
"Насамперед це була спроба знесилити, або зменшити можливості нашого повітряного угруповання, яке розташоване поблизу Одеси. Вони хочуть уразити і виявити наші сили, або ж навпак – спершу виявити, а потім уразити", – вважає радник глави Офісу Президента.
З іншого боку – це спроба викрити можливості – наші та наших союзників, спроможності повітряної розвідки, їх угруповування,
– вважає Арестович.
Як він пояснив, зараз у тому регіоні відбувається інтенсивна розслідувальна діяльність літаків НАТО. Можливо, вони хотіли їх викрити.
Окупанти знову випустили по Одещині ракету: останній випадок
Російські військові 11 травня вкотре випустили крилату ракету по Одеській області. На щастя, її збили українські сили протиповітряної оборони над морем.
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Росіяни масово обстрілюють Одещину: головне
- Російські військові вже тривалий час ледь не щодня запускають ракети по Одеській області. Лише за 9 травня окупанти кинули на українське місто 7 ракет, серед них були і 3 ракети "Кинджал". Їх запустили з літака стратегічної авіації Ту-22. Однак разом із сучасними "Кинджалами" росіяни використовують застарілі ракети Х-22.
- Гіперзвукові ракети влучили в об'єкти туристичної інфраструктури. Загалом вони зруйнували 5 будівель. Відомо, що двоє людей постраждали, вони потрапили у лікарню.
- Інша ворожа ракета влучила у торговельно-розважальний центр, після чого там спалахнула пожежа. Площа горіння склала 1 тисячу квадратних метрів. Полум'я гасили 35 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС. На жаль, одна людина загинула, а ще двоє зазнали поранень.
- Також ворог поцілив у підприємство, яке на той час працювало.