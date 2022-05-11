Про це сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Свою думку він висловив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Увага Росія пробувала знесилити наше повітряне угруповання, – Арестович про атаку Одеси

Цікаво те, що всі сили, які росіяни накопичують, вони одразу кидають в бій,

– наголосив він.

Тобто, як пояснив радник глави ОП, в російських окупантів немає наміру створити 10 – 15 тисячне угруповування, яке зможе щось принципово вирішити.

"У них тільки хоч щось накопичилось, вони дають 3 – 4 дні на підготовку і одразу їх відправляють сюди, тому що їх жене політичне керівництво", – зазначив Арестович.

Росія не готувалась до довгого конфлікту

Також Арестович зазначив, що армію окупантів підготували під одну "блискавичну операцію", під час якої вони дуже швидко перемагають, а західні країни не встигають зреагувати.

"Кадрові пересування на фронті свідчать про те, що росіяни переоцінили свої можливості в усіх напрямках", – переконаний радник голови ОП.

Важливо! Директор департаменту охорони державного кордону АДПСУ Леонід Баран повідомив, що Україні вдалося відновити повний контроль над ділянкою кордону протяжністю у 1200 кілометрів. Третина цього показника – кордон з Росією.

Втрати серед росіян на війні проти України

Попри намагання росіян, українські захисники та захисниці дають потужну відсіч, через що окупаційні війська продовжують зазнавати колосальних втрат. Так, лише за минулу добу, 10 травня, росіяни втратили:

350 військових з особового складу;

17 танків;

48 бойових броньованих машин;

9 артилерійських систем;

2 гелікоптери;

10 безпілотників;

17 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;

Увага! Загалом у війні з Україною загинули вже близько 26 350 окупантів. Однак у Генштабі наголошують, що цифри приблизні, адже підрахунок ускладнений активними бойовими діями на території нашої держави. Про втрати росіян станом на 77-ий день війни – читайте тут.

Дивіться повністю інтерв'ю про ситуацію на фронті з Олексієм Арестовичем: відео