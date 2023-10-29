Россия больше не нужна в Средней Азии, там выбрали ЕС

Несколько дней назад прошла встреча министров иностранных дел Европы и Средней Азии. Чем она особенна – читайте дальше.

ЕС дал сигнал российским партнерам

На встречу с представителями Европейского Союза пришли министры иностранных дел стран ЕС, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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ЕС проинформировал участников встречи об 11 пакетах санкций против России и подчеркнул важность ориентированного на результат диалога и сотрудничества в контексте режимов ограничений Евросоюза.

"ЕС подчеркнул важность предотвращения обхода санкций, и участники согласились продолжать свое сотрудничество в этом отношении", – прилагается в совместном заявлении.

Как известно, именно эти государства в значительной степени выступали "транзитными пунктами" импорта в Россию необходимых подсанкционных товаров. Настолько "успешно", что Кыргызстан уже даже успел попасть под санкции США.

Понятно, что не одно это государство участвовало в схемах, но это был сигнал для всех, и сигнал услышали. Как дальше все будет развиваться, конечно, неясно.

ЕС планирует готовить 12-й пакет санкций, о чем было объявлено недавно. Понятно, что появление еще одного "проблемного члена" в виде Словакии под управлением Роберта Фицо усложнит процесс, но пока можно сосредоточиться на выполнении предыдущих санкций.

России больше никто не боится

Очевидно, что, соглашаясь на встречу с представителями ЕС по санкционным вопросам, министры государств Средней Азии показывают, что отношения с ЕС беспокоят их гораздо больше, чем гипотетическая реакция на это со стороны Кремля. Понятно, что "параллельный импорт" приносит им высокие доходы, однако уходить в конфронтацию с ЕС они тоже, очевидно, не хотят.

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По-видимому, они точно будут готовы поддерживать санкционный режим как минимум формально. Здесь уже ключевой вопрос заключатся в наполнении санкций конкретным содержанием, с чем в последнее время были проблемы. Не до конца серьезное отношение к санкциям со стороны Запада позволило России адаптироваться к новым условиям и продолжать накапливать военный потенциал. Это проблема, которую нужно решать.

Одновременно с этим вся эта ситуация показывает следующее. У Кремля много денег, получает сверхдоходы, может их тратить. Но эти доходы – это единственный инструмент их политики сейчас. Армянский лидер говорит, что российские войска у них "лишние". Азербайджанцы "выжимают" российских "миротворцев". А государства Средней Азии (еще одной зоны влияния, о которой так мечтал "бункерный дед") ходят к коллегам из ЕС поговорить о соблюдении антироссийских санкций.

Россию не боятся. С ней многие готовы торговать, если дорого. Но ее не боятся. Для империи, котоорая привыкла полагаться на силу, это не очень приятно. Мягко говоря.