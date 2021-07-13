Россия не отвела свои войска от украинской границы, – Зеленский

Владимир Зеленский 12 июля в Берлине встретился с Ангелой Меркель. Президент заявил, что Россия фактически отвела своих войск от украинской границы.

Президент Украины заявил, что для него безопасность является приоритетом. В частности имел в виду Донбасс, Крым, "Северный поток-2".

Заметьте Украина в опасности, – Зеленский потребовал конкретики от Меркель во время встречи

Зеленский заявил об опасности со стороны России

Владимир Зеленский пояснил, что сегодня украинский маршрут транспортировки газа в Европу является весомым сдерживающим фактором. Зато запуск "Северного потока-2" представляет потенциальную угрозу для безопасности во всем регионе.

Президент отметил, что концентрация российских войск на нашем государственной границе является лишним свидетельством этого.

Эта концентрация остается высокой, потому что отвод войск России был достаточно условным и фактически таким, что не произошол вообще,

– сказал президент.

Именно поэтому он считает, что "Северный поток-2" должны рассматривать с Германией, Францией и другими участниками норманнского формата. Поскольку – это неотъемлемой вопрос безопасности в Украине.

Президент также поблагодарил Германии и Франции за поддержку нормандского формата.

Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель: кратко