Президент України заявив, що для нього безпека є пріоритетом. Зокрема мав на увазі Донбас, Крим, "Північний потік-2".
Зауважте Україна в небезпеці, – Зеленський зажадав конкретики від Меркель під час зустрічі
Зеленський заявив про небезпеку зі сторони Росії
Володимир Зеленський пояснив, що сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є вагомим стримуючим фактором. Натомість запуск "Північного потоку-2" становить потенційну загрозу для безпеки в усьому регіоні.
Президент зазначив, що концентрація російських військ на нашому державному кордоні є зайвим свідченням цього.
Ця концентрація залишається високою, бо відведення військ Росії було достатньо умовним та фактично таким, що не відбулось взагалі,
– сказав президент.
Саме тому він вважає, що "Північний потік-2" ми повинні розглядати із Німеччиною, Францією та з іншими учасниками норманського формату. Оскільки – це є невід'ємне питання безпеки в Україні.
Президент також подякував Німеччині та Франції за підтримку нормандського формату.
Зустріч Володимира Зеленського та Ангели Меркель: коротко
- Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Німеччини зустрівся з канцлеркою країни Ангелою Меркель.
- Вона пообіцяла Україні 1,5 мільйона доз COVID-вакцини.
- Володимир Зеленський зажадав від канцлерки більше конкретики. Адже в Україні триває війна й гинуть люди.