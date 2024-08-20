Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что события в Курской области и Донецкой области стоит сочетать между собой. Вероятно, один из пунктов замысла военного командования Украины, начиная операцию в России, было неожиданно открыть новый фронт на территории противника, чтобы сосредоточить его внимание там.

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Планы России

По мнению Александра Мусиенко, Украина сейчас находится под влиянием элементов психологической войны, которые ведет Россия.

Владимир Путин пытается выиграть время, чтобы как можно дольше оттягивать решение о передислокации определенных своих подразделений из Донецкой или Луганской области (в Курскую область – 24 Канал),

– отметил военный эксперт.

Перед кремлевским диктатором стоит сложный выбор: отправлять или солдат срочной службы оборонять границы России, или же боеспособные группировки, которые действуют в Донецкой области.

Мусиенко объяснил, что оба решения не в пользу Путина. Первое – срочники являются чувствительным моментом в России. Если Москва будет привлекать их в обороне Курщины, то это может вызвать возмущение среди общества. Второе решение может разрушить планы Кремля по захвату Донецкой области.

Цель операции (Украины – 24 Канал) осуществить контрудар в том месте, где враг не ожидал, чтобы заставить его перебрасывать определенные войска и отвлечь внимание от Восточного направления – правильная. То, что Россия пока не реагирует на этом этапе так, как нам бы хотелось, не означает, что операция провалилась. Ведь это попытка перехватить инициативу,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что контрудары, действия и маневры, которые отвлекают внимание противника является необходимой практикой, когда говорится о том, чтобы остановить продвижение врага и вести оборонительную операцию.