Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що події на Курщині та Донеччині варто поєднувати між собою. Ймовірно, один із пунктів задуму військового командування України, розпочинаючи операцію у Росії, було несподівано відкрити новий фронт на території противника, щоб зосередити його увагу там.

Дивіться також Росія може втратити до 3 тисяч солдатів на Курщині, до закриття котла 5 кілометрів, – Bild

Плани Росії

На думку Олександра Мусієнка, Україна зараз перебуває під впливом елементів психологічної війни, які веде Росія.

Владімір Путін намагається виграти час, щоб якомога довше відтягувати рішення про передислокацію певних своїх підрозділів з Донеччини або Луганщини (у Курську область – 24 Канал),

– зауважив військовий експерт.

Перед кремлівським диктатором постає складний вибір: відправляти або солдатів строкової служби обороняти кордони Росії, або ж боєздатні угрупування, які діють у Донецькій області.

Мусієнко пояснив, що обидва рішення не на користь Путіна. Перше – строковики є чутливим моментом у Росії. Якщо Москва залучатиме їх в обороні Курщини, то це може викликати обурення серед суспільства. Друге рішення може зруйнувати плани Кремля щодо захоплення Донеччини.

Мета операції (України – 24 Канал) здійснити контрудар у тому місці, де ворог не очікував, щоб змусити його перекидати певні війська і відвернути увагу від Східного напрямку – правильна. Те, що Росія поки не реагує на цьому етапі так, як нам би хотілось, не означає, що операція провалилась. Адже це намагання перехопити ініціативу,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що контрудари, дії та маневри, які відвертають увагу противника є необхідною практикою, коли мовиться про те, щоб зупинити просування ворога та вести оборонну операцію.