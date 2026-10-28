Россия проигрывает, но не собирается заканчивать войну, – Зеленский

Россия не добивается победы в войне против Украины, однако и не демонстрирует готовности прекратить боевые действия. Президент Владимир Зеленский объяснил, почему в таких условиях особенно важна единая позиция европейских партнеров.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Президент ответил на вопросы журналистов о целях своего визита в Нидерланды.

Что Зеленский сказал о завершении войны?

По словам украинского президента, американская сторона постоянно пытается найти баланс и компромисс, которые могли бы способствовать завершению войны.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Россия не побеждает, однако не проявляет желания прекратить агрессию. Именно это, по его мнению, остается одной из главных проблем.

Россия не побеждает. Но совершенно ясно, что они войну не заканчивают. И это проблема. Никаких компромиссов в войне и никаких компромиссов в их действиях. Поэтому нам нужно быть едиными, очень сильными, против этой войны,

– заявил Зеленский.

Президент призвал европейские страны сохранять единство и совместно усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее завершить войну.

По словам Зеленского, именно согласованные действия Украины и ее партнеров имеют важное значение для достижения этой цели. И, конечно, Украине нужна поддержка от одного из крупнейших доноров – Нидерландов, которым Украина очень благодарна.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия делает особый упор на баллистические ракеты в преддверии зимы. Президент подчеркнул, что Украине крайне необходимы ракеты-перехватчики для усиления ПВО, поэтому важно обеспечить бесперебойную работу программы PURL.