Росія програє, але не збирається завершувати війну, – Зеленський

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Президент відповів на запитання журналістів щодо мети свого візиту до Нідерландів.

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Що Зеленський сказав про завершення війни?

За словами українського президента, американська сторона постійно намагається знайти баланс і компроміс, які могли б сприяти завершенню війни.

Водночас Зеленський наголосив, що Росія не перемагає, проте не виявляє бажання припиняти агресію. Саме це, на його думку, залишається однією з головних проблем.

Росія не перемагає. Але чітко зрозуміло, що вони війну не закінчують. І це проблема. Жодних компромісів у війні й жодних компромісів у їхніх кроках. Тому нам треба бути об'єднаними, дуже міцними, проти цієї війни– заявив Зеленський.

Президент закликав європейські країни зберігати єдність і спільно посилювати тиск на Росію, щоб змусити її завершити війну.

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За словами Зеленського, саме узгоджені дії України та її партнерів мають важливе значення для досягнення цієї мети. І звичайно Україні потрібна підтримка від одного з найбільших донорів, якими є Нідерланди, і яким Україна дуже вдячна.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія робить особливу ставку на балістичні ракети перед зимою. Президент наголосив, що Україні критично потрібні ракети-перехоплювачі для посилення ППО, тому важливо забезпечити безперервну роботу програми PURL.