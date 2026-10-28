Росія робить ставку на балістичні ракети перед зимою, – Зеленський

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

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На що Росія робить ставку перед зимою?

За словами Зеленського, одним із ключових дефіцитів України залишаються ракети до систем протиповітряної оборони, здатні перехоплювати російську балістику.

Президент наголосив, що саме на таке озброєння російська армія робить особливу ставку напередодні зимового періоду.

На балістику росіяни роблять ключову ставку в цій війні, особливо перед зимою. Нам потрібно зараз особливе сприяння саме в забезпеченні таким ресурсом як перехоплювачі– заявив Зеленський.

Він зазначив, що необхідні ракети-перехоплювачі є у США. Тому важливо, щоб продовжували діяти програми постачання озброєння Україні, зокрема PURL.

Яку допомогу Україні готують Нідерланди?

Зеленський подякував Нідерландам за підтримку України та відзначив принципову й практичну позицію країни, яка допомагає захищати не лише Україну, а і Європу.

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За словами президента, Нідерланди готують новий пакет військової допомоги обсягом 500 мільйонів євро, який планують надати цієї осені.

Глава держави наголосив на важливості подальшої підтримки партнерів, зокрема для посилення української протиповітряної оборони.

Раніше Володимир Зеленський розповів, які питання Україна планує порушити на тристоронніх переговорах зі США та Росією. Серед них – припинення ударів по енергетиці, безпека судноплавства та повернення полонених і депортованих дітей. Водночас президент наголосив, що територіальні питання можна обговорювати лише на рівні лідерів держав.