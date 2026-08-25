Россия считает, что побеждает, но это не так, – Келлог заявил о переходе инициативы к Украине

Бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что у России нет признаков победы в войне против Украины, а инициатива переходит к украинской стороне. ВСУ значительно снизили шансы Москвы на победу.

Об этом Кит Келлог заявил в интервью "На самом деле МАХ".

Почему шансы Москвы на победу практически исчезли?

По словам Келлога, несмотря на суровую зиму и трудности, с которыми сталкивается Украина, сейчас у России больше проблем.

Россия думает, что побеждает. Это не так. Украина побеждает. Трудно говорить об этом на фоне суровой зимы и всех трудностей, с которыми вы сталкиваетесь. Но если посмотреть на ситуацию со стороны, сейчас у России больше проблем, чем у Украины,

– заявил он.

Келлог также подчеркнул роль украинской армии и считает, что ее стойкость значительно уменьшила шансы Кремля на победу.

"Я считаю, что мужество и боеспособность Украины фактически свели на нет шансы России на победу", – сказал бывший спецпредставитель Трампа.

Он объяснил свою оценку тем, что если бы Россия действительно побеждала, то захватывала бы гораздо больше украинских территорий, не привлекала бы военных из Северной Кореи и не отодвигала бы свои логистические базы дальше от Украины.

Отдельно Келлог заявил, что Соединенные Штаты не признают оккупированные Россией украинские территории частью России.

Признаем ли мы Крым российской территорией? Нет. То же самое касается Донбасса, Луганска, Донецка, Херсона или Запорожья. Они просто оккупированы,

– подчеркнул он.

Напомним, Кит Келлог также заявил, что считает необходимым мобилизацию женщин в Украине. Он подчеркнул, что не видит проблемы в том, чтобы женщины наравне с мужчинами присоединялись к военной службе.

По его мнению, они способны воевать не хуже мужчин, поэтому их участие в защите государства имеет большое значение.

Келлог также отметил, что для него вопрос службы женщин в армии носит личный характер. Его жена в свое время служила десантницей и участвовала в боевых действиях в Гренаде. Его дочь также была военнослужащей-десантницей и служила в Афганистане.

По словам Келлога, именно опыт его семьи в значительной степени сформировал его отношение к участию женщин в армии.