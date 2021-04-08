Из-за учений российских войск у границ Украины распространилось мнение, что Кремль может пойти наступлением из Крыма. Но такая ситуация не очень вероятна.

Есть ряд факторов, почему государству-оккупанту трудно наступать с оккупированного полуострова. О них в эфире рассказал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm и член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Михаил Макарук.

Стоит прочесть Россия не сидела 5 лет у границ Украины просто так, – Макарук о вероятной эскалации

Почему России трудно пойти наступлением из-за Крыма

По его словам, люди поднимают ненужную истерию.

Во-первых, через игольное ушко нужно провести канат. Во-вторых, там тоже были довольно активные учения,

– отметил Макарук.

Он отметил, что украинская береговая охрана, артиллерийские бригады, сформированные во время войны за независимость Украины, тоже не спят. Они проводят учения, прошли слаживание. Для России, по мнению эксперта, будут чрезвычайно большие потери.

Отдельно такую операцию трудно организовать

"Такую операцию невозможно проводить отдельно. То есть если они будут "переть" из Крыма, то "попрут" и в Черниговском, Харьковском и Донецком направлениях", – отметил Макарук.

Он отметил, что это будет многомасштабная операция. В такой ситуации останется вопрос о роли союзников.

Макарук рассказал о наступлении России: смотрите видео 24 канала

Россия стягивает войска к границе Украины: что известно

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном заседании Верховной Рады заявил, что Россия стягивает армию к нашей границе.

В сети опубликовали видео, где видно, как Россия активно стягивает военную технику.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил, что Россия проверяет боевую готовность своих вооруженных сил.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки внимательно следят за передвижением российских войск вдоль границ.



Расположение войск России возле Украины / инфографика 24 канала