Россия впервые в истории не попала в состав Международного суда ООН

В Международном суде ООН 9 ноября прошли выборы судей. Так, в судебный орган впервые в истории не попал представитель России.

По имеющейся информации, россиянин проиграл представителю из Румынии, за которого отдали наименьшее из нужного количества голосов. Это был бывший румынский министр иностранных дел – Богдан Ауреску.

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Россия пролетела из Международного суда ООН

Богдан Ауреску из Румынии и представитель России Кирилл Геворгян шли в Международный суд ООН от Восточной Европы. Да, румынский представитель вышел победителем на выборах, получив 117 голосов "за" от членов Генеральной Ассамблеи. Российский кандидат Кирилл Геворгян набрал всего 77 голосов.

Кроме того, другие кандидаты из разных регионов также завоевали свои позиции благодаря значительному количеству голосов. Номинанты от Мексики, США, Австралии и Южно-Африканской Республики получили 143, 135, 117 и 113 голосов соответственно.

На результаты обратил внимание украинский судья Европейского суда по правам человека Николай Игнатовский. Он подчеркнул, что результат выборов имеет немаловажное значение, поскольку это первый случай, когда советский или российский судья не будет присутствовать в Международном суде ООН в Гааге.

Это уже второй случай, когда постоянный член Совбеза не будет представлен в Международном суде ООН (впервые не избрали Великобританию в 2017 году – 24 Канал),

– сказал он.

Зеленский сказал о ситуации с Россией в Международном суде

Международный суд ООН состоит из 15 судей, причем каждые три года избирается пять новых судей. Каждый судья представляет конкретную региональную группу стран и должен поддерживать членов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по пролету представителя России в международный суд ООН. В частности, он подчеркнул, что ООН начала очищаться от злонамеренного влияния России.

"Впервые в истории ООН ее страны-члены отказали России в праве совершать правосудие от их имени в Международном суде ООН. Мир видит, кто разрушает международное право вместо того, чтобы его защищать", – отметил глава государства.

Он также приветствовал представителей Австралии, Мексики, Румынии, Южной Африки и США с получением голосов в Международном суде как в Совбезе, так и в Генассамблее ООН.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также отреагировал на провал Геворгяна в голосовании в Международный суд ООН. Он подчеркнул, что мировое сообщество ценит принципы права и справедливости.

Надеюсь, что это станет тенденцией,

– заметил Ермак.

В заключение он подчеркнул, что агрессорам и террористам не место среди цивилизованных стран