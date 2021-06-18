Только шлют "отписки": Россия не оказывает медпомощи заключенным украинцам

Украинцы, которых незаконно лишили свободы в России, не могут дождаться медицинской помощи. Омбудсмен Людмила Денисова отмечает, что так россияне нарушают основополагающие права заключенных.

Уполномоченная парламента по правам человека сообщила, что 2 украинских политзаключенных Джемиля Гафарова и Сервета Газиева доставили в "Межобластную туберкулезную больницу № 19" Ростова-на-Дону. Это произошло после судебного заседания по делу группы "Хизб ут-Тахрир" 10 июня.

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У обоих политзаключенных – тяжелое состояние здоровья

Гафаров – до сих пор в медучреждении из-за больных почек и подагры, однако никаких обследований ему не проводят. В таком состоянии он вынужден участвовать в судебных заседаниях – через видеосвязь.

У Газиева, тем временем, диагностировали хронический холецистит. Однако после этого его не отправили на лечение, а вернули в СИЗО. О том, что их подзащитные попали в больницу, адвокатов не уведомили.

Обращения к Москальковой ничего не дают

Денисова неоднократно обращалась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Однако, и на этот раз получила отписку, в которой российский омбудсмен уверяет, что условия содержания, в частности, Джемиля Гафарова и его медицинское обеспечение соответствуют российским и международным стандартам,

– написала Денисова.

Омбудсмен отмечает, что и Гафаров, и Газиев должны быть немедленно освобождены из-под стражи. На такие преступные действия России Денисова просит отреагировать международное сообщество.

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