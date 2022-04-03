Россия не смогла найти и уничтожить системы ПВО Украины и получить контроль воздуха, – Лондон

В Минобороны Великобритании 2 апреля обнародовали новейшую информацию о ситуации в Украине. В частности, зафиксирована концентрация российской воздушной активности на юго-востоке Украины.

Минобороны Великобритании подчеркнуло, что это, вероятно, потому, что российские оккупанты сосредоточили свои военные действия в этом районе. Страна-агрессор постоянно пытается снизить возможности украинской противовоздушной обороны.

Заметьте Дела скверные, – военный эксперт о положении оккупантов в небе

Между тем, Украина продолжает бросать ощутимый вызов российским воздушным и ракетным операциям. Самолеты захватчиков в дальнейшем уязвимы к системам ПВО малой и средней дальности Украины.

Неспособность России найти и уничтожить украинские системы ПВО серьезно помешала ее усилиям получить реальный контроль над воздухом,

– говорится в сообщении.

В Минобороны Великобритании заметили, что это значительно повлияло на способность российских оккупантов поддерживать продвижение своих сухопутных войск на фронтах.

Важно – Ракету, прилетевшую в Белгород, выпустили из России: смотрите видео