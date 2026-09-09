Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире 24 Канала объяснил, как работает эта тактика и почему она демонстрирует отношение российского командования к собственному личному составу. Он также рассказал, как украинские военные пытаются снизить риски для своих бойцов с помощью наземных роботизированных комплексов.

"Открывашки" должны выявлять украинские позиции

Российское командование использует отдельные штурмовые группы фактически как одноразовый инструмент боевой разведки. Их отправляют вперед с заданием найти позиции украинской пехоты и вступить в контакт с Силами обороны Украины, даже если шанс выжить для самих штурмовиков минимален.

"Открыватели" – это те военнослужащие Российской Федерации, которые должны найти наши позиции и вступить в контакт. В 95% случаев их уничтожают, но таким образом они раскрывают местонахождение нашей пехоты,

– пояснил Отченаш.

После обнаружения позиции россияне уже могут накрывать ее огнем и пытаться буквально "стирать" оборонительный рубеж. Именно отсюда и происходит название таких групп: их задача состоит в том, чтобы ценой собственной жизни заставить украинских военных раскрыть себя.

Они своих солдат называют "раскрывателями". То есть фактически называют их одноразовыми. Для меня, как для человека, прошедшего путь от пехоты до руководящей должности, это звучит просто ужасно,

– подчеркнул офицер бригады "Рубеж".

Такая тактика показывает, что российская армия по-прежнему делает ставку на большое количество личного состава и готовность не считаться с потерями, если это позволяет выявить украинские позиции и подготовить дальнейший удар.

НРК помогают сохранять жизни бойцов

Обеспечение позиций стало сложнее, ведь военным порой приходится преодолевать уже не несколько, а десятки километров, неся боеприпасы, воду, еду и другое необходимое имущество. Часть этой работы могут взять на себя наземные роботизированные комплексы, которые доставляют грузы на позиции и помогают эвакуировать раненых.

НРК может все это перевезти на себе, доставить грузы, забрать раненого бойца с позиции и вывезти его. Для нас это большая ценность, потому что эту работу теперь выполняет не человек, которого могут поразить FPV-дроном или убить, а роботизированный комплекс,

– рассказал Отченаш.

Россияне охотятся и за такой техникой, поэтому для бригады "Рубеж" собирают средства на систему радиоэлектронной борьбы для НРК. Она должна снизить способность вражеских дронов поражать комплексы и позволить им дольше работать на передовой.

Срок службы одного НРК предсказать невозможно: отдельные машины выполняют десятки или даже сотни задач, а другие могут быть уничтожены уже во время первого выезда. Были случаи, когда с помощью таких комплексов бойцы бригады эвакуировали мирных жителей из зоны боевых действий, но случалось и так, что машину обнаруживали и уничтожали уже через 500 метров после разгрузки.

Лучше потерять, мне кажется, хоть 100 миллионов наземных роботизированных комплексов, чем одного бойца. Это наш солдат, наш боец, и мы все равно будем стараться беречь личный состав,

– подчеркнул офицер бригады "Рубеж".

Важно! Сбор средств на систему РЭБ для НРК составляет 1,1 миллион гривен. Такие средства должны помочь роботизированным комплексам дольше оставаться в строю, а военным – реже рисковать жизнью во время логистики и эвакуации.

Ссылка на банк

Номер карты банка 4441 1111 2822 2241

Отченаш объяснил тактику российских "открывалок": смотрите видео