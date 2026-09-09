Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире 24 Канала объяснил, как работает эта тактика и почему она демонстрирует отношение российского командования к собственному личному составу. Он также рассказал, как украинские военные пытаются снизить риски для своих бойцов с помощью наземных роботизированных комплексов.
"Открывашки" должны выявлять украинские позиции
Российское командование использует отдельные штурмовые группы фактически как одноразовый инструмент боевой разведки. Их отправляют вперед с заданием найти позиции украинской пехоты и вступить в контакт с Силами обороны Украины, даже если шанс выжить для самих штурмовиков минимален.
"Открыватели" – это те военнослужащие Российской Федерации, которые должны найти наши позиции и вступить в контакт. В 95% случаев их уничтожают, но таким образом они раскрывают местонахождение нашей пехоты,
– пояснил Отченаш.
После обнаружения позиции россияне уже могут накрывать ее огнем и пытаться буквально "стирать" оборонительный рубеж. Именно отсюда и происходит название таких групп: их задача состоит в том, чтобы ценой собственной жизни заставить украинских военных раскрыть себя.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Они своих солдат называют "раскрывателями". То есть фактически называют их одноразовыми. Для меня, как для человека, прошедшего путь от пехоты до руководящей должности, это звучит просто ужасно,
– подчеркнул офицер бригады "Рубеж".
Такая тактика показывает, что российская армия по-прежнему делает ставку на большое количество личного состава и готовность не считаться с потерями, если это позволяет выявить украинские позиции и подготовить дальнейший удар.
НРК помогают сохранять жизни бойцов
Обеспечение позиций стало сложнее, ведь военным порой приходится преодолевать уже не несколько, а десятки километров, неся боеприпасы, воду, еду и другое необходимое имущество. Часть этой работы могут взять на себя наземные роботизированные комплексы, которые доставляют грузы на позиции и помогают эвакуировать раненых.
НРК может все это перевезти на себе, доставить грузы, забрать раненого бойца с позиции и вывезти его. Для нас это большая ценность, потому что эту работу теперь выполняет не человек, которого могут поразить FPV-дроном или убить, а роботизированный комплекс,
– рассказал Отченаш.
Россияне охотятся и за такой техникой, поэтому для бригады "Рубеж" собирают средства на систему радиоэлектронной борьбы для НРК. Она должна снизить способность вражеских дронов поражать комплексы и позволить им дольше работать на передовой.
Срок службы одного НРК предсказать невозможно: отдельные машины выполняют десятки или даже сотни задач, а другие могут быть уничтожены уже во время первого выезда. Были случаи, когда с помощью таких комплексов бойцы бригады эвакуировали мирных жителей из зоны боевых действий, но случалось и так, что машину обнаруживали и уничтожали уже через 500 метров после разгрузки.
Лучше потерять, мне кажется, хоть 100 миллионов наземных роботизированных комплексов, чем одного бойца. Это наш солдат, наш боец, и мы все равно будем стараться беречь личный состав,
– подчеркнул офицер бригады "Рубеж".
Важно! Сбор средств на систему РЭБ для НРК составляет 1,1 миллион гривен. Такие средства должны помочь роботизированным комплексам дольше оставаться в строю, а военным – реже рисковать жизнью во время логистики и эвакуации.
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Отченаш объяснил тактику российских "открывалок": смотрите видео