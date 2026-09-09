Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі 24 Каналу пояснив, як працює ця тактика і чому вона показує ставлення російського командування до власного особового складу. Він також розповів, як українські військові намагаються зменшувати ризики для своїх бійців за допомогою наземних роботизованих комплексів.

"Відкривачки" мають виявляти українські позиції

Російське командування використовує окремі штурмові групи фактично як одноразовий інструмент розвідки боєм. Їх відправляють уперед із завданням знайти позиції української піхоти та вступити в контакт із Силами оборони України, навіть якщо шанс вижити для самих штурмовиків мінімальний.

"Відкривачки" – це ті військовослужбовці Російської Федерації, які мають знайти нашу позицію і вступити в контакт. У 95% випадків їх знищують, але таким чином вони відкривають місцезнаходження нашої піхоти,

– пояснив Отченаш.

Після виявлення позиції росіяни вже можуть накривати її вогнем і намагатися буквально "стирати" оборонний рубіж. Саме звідси й походить назва таких груп: їхнє завдання полягає в тому, щоб ціною власного життя змусити українських військових розкрити себе.

Вони своїх солдатів називають "відкривачками". Тобто фактично називають їх одноразовими. Для мене, як для людини, яка пройшла шлях від піхоти до управлінської посади, це просто жахливо звучить,

– наголосив офіцер бригади "Рубіж".

Така тактика показує, що російська армія й надалі робить ставку на велику кількість особового складу та готовність не рахуватися з втратами, якщо це дозволяє виявити українські позиції й підготувати подальший удар.

НРК допомагають берегти життя бійців

Забезпечення позицій стало складнішим, адже військовим подекуди доводиться долати вже не кілька, а десятки кілометрів, несучи боєприпаси, воду, їжу та інше необхідне майно. Частину цієї роботи можуть брати на себе наземні роботизовані комплекси, які доставляють вантажі на позиції та допомагають евакуйовувати поранених.

НРК може все це завезти на собі, доставити логістику, забрати пораненого бійця з позиції і вивезти його. Для нас це велика цінність, тому що цю роботу тепер виконує не людина, яку можуть уразити FPV-дроном або вбити, а роботизований комплекс,

– розповів Отченаш.

Росіяни полюють і на таку техніку, тому для бригади "Рубіж" збирають кошти на систему радіоелектронної боротьби для НРК. Вона має зменшити можливості ворожих дронів уражати комплекси та дозволити їм довше працювати на передовій.

Термін служби одного НРК передбачити неможливо: окремі машини виконують десятки чи навіть сотні завдань, а інші можуть бути знищені вже під час першого виїзду. Були випадки, коли за допомогою таких комплексів бійці бригади евакуйовували цивільних із зони бойових дій, але траплялося й так, що машину виявляли та знищували вже за 500 метрів після розвантаження.

Краще втратити, мені здається, хоч 100 мільйонів наземних роботизованих комплексів, ніж одного бійця. Це наш солдат, наш боєць, і ми все одно будемо намагатися берегти особовий склад,

– наголосив офіцер бригади "Рубіж".

Важливо! Збір на систему РЕБ для НРК становить 1,1 мільйона гривень. Такі засоби мають допомогти роботизованим комплексам довше залишатися в роботі, а військовим – рідше ризикувати життям під час логістики та евакуації.

Посилання на Банку

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