Патриотические украинские марки с изображением пошедшего по указанию российского военного корабля приобрели безумную популярность даже за пределами государства. Оккупантов это, очевидно, разозлило слишком сильно, поэтому они подумали, мол, тоже "могут так".

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Россияне раздражены марками Укрпочты

Так, в соцсетях появился снимок марки, где изображена буква Z (которую россияне используют как знак вторжения в Украину) на символе полка "Азов". Его изобразили нечётким. Все это на фоне завода Азовсталь в Мариуполе.

Украденную идею решили реализовать на оккупированной Донбассе. Абсурдность решения захватчиков зашкаливает. Русские снова доказали, что могут разве что присвоить чужое.

Даже в соцсетях уже заметили: "Дней, когда россияне не пытались что-то украсть – 0".

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Заметьте, раздраженность оккупантов из-за популярности украинской марки подтверждает и тот факт, что Россия пыталась положить сайт Укрпочты, чтобы купить марку с кораблем было невозможно.

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянкий рассказал, что сайт подвергся мощной DDoS-атаке со стороны России. Это было второй попыткой врага лишить людей возможности заказывать марку онлайн.

Безумная популярность украинских марок: главное

Укрпочта фактически выпустила не только патриотическую марку с легендарным лозунгом "Русскій корабль іді на**й", но и пророческую. Ее ввели в обращение 12 апреля, а уже 13 апреля загорелся тот же русский корабль, который на ней изображен – крейсер "Москва". Именно он 24 февраля атаковал украинских защитников на острове Змеиный.

Такое развитие событий вызвало огромный ажиотаж – в отделы Укрпочты стояли километровые очереди. Чтобы марки сохранили свою историческую ценность, ввели ограничения на продажу.

Впоследствии Укрпочта запустила новый дизайн исторической марки с русским кораблем. Надпись на ней – "Русскій корабль...всьо".

Не кораблем единственным, ведь после победы Украины на Евровидении-2022 Укрпочта пообещала выпустить марку, посвященную именно этому событию. В то же время, дизайн планировали разработать отдельно, ведь соответствующие вещи нужно согласовывать с Евровидением. Появиться такая марка уже летом.

Также в июне выпустят и марку с самым большим в мире украинским самолетом "Мрия". Ее уже напечатали.

Обратите внимание – появилась новая запись из крейсера "Москва": смотрите видео