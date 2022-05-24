Патріотичні українські марки зі зображенням російського військового корабля, що пішов за вказівкою, набули шаленої популярності навіть за межами держави. Окупантів це, очевидно, роздратувало занадто сильно, тому вони подумали, мовляв, теж "можуть так".

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Росіяни роздратовані марками Укрпошти

Так, у соцмережах з'явився знімок марки, де зображена буква Z (яку росіяни використовують як знак вторгнення в Україну) на символі полку "Азов". Його зобразили нечітким. Все це на тлі заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Вкрадену ідею вирішили реалізувати на окупованій Донеччині. Абсурдність рішення загарбників зашкалює. Росіяни знову довели, що можуть хіба що привласнити чуже.

Навіть у соцмережах вже зауважили: "Днів, коли росіяни не намагалися щось вкрасти – 0".

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Зауважте, роздратованість окупантів через популярність української марки підтверджує і той факт, що Росія намагалася покласти сайт Укрпошти, щоб купити марку з кораблем було неможливо.

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянкий розповів, що сайт піддався потужній DDoS-атаці зі сторони Росії. Це було другою спробою ворога позбавити людей можливості замовляти марку онлайн.

Шалена популярність українських марок: головне

Укрпошта фактично випустила не тільки патріотичну марку з легендарним гаслом "Русскій корабль іді на**й", а й пророчу. Її ввели в обіг 12 квітня, а вже 13 квітня загорівся той самий російський корабель, який на ній зображений – крейсер "Москва". Саме він 24 лютого атакував українських захисників на острові Зміїний.

Такий розвиток подій спричинив шалений ажіотаж – до відділів Укрпошти стояли кілометрові черги. Щоб марки зберегли свою історичну цінність, ввели навіть обмеження на продаж.

Згодом Укрпошта запустила новий дизайн історичної марки з російським кораблем. Напис на ній – "Русскій корабль...всьо".

Не кораблем єдиним, адже після перемоги України на Євробаченні-2022 Укрпошта пообіцяла випустити марку, присвячену саме цій події. Водночас дизайн планували розробити окремо, адже відповідні речі потрібно погоджувати з Євробаченням. З'явитись така марка має вже влітку.

Також у червні випустять й марку з найбільшим у світі українським літаком "Мрія". Її вже надрукували.

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