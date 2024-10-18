В течение года не будет способна воевать, – Зеленский сказал, в каком случае Россия не выживет

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что благодаря внутренней своей экономике Россия может не выжить. По его словам, лучшие для этого санкции - отказ мира от российских энергоресурсов, их экспорта или хотя бы снижение цен.

Зеленский считает, что при таких условиях Россия очень быстро потеряет ресурсы воевать. Об этом он заявил в интервью в эфире телемарафона.

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Без экономики Россия ноль, – Зеленский

"Я думаю, что после этого в течение года Россия не будет способна воевать на том уровне", – сказал Зеленский.

Он считает, что Китай, Индия, США, Саудовская Аравия могут остановить Россию очень быстро. Это именно те страны, которые имеют рычаги влияния на Кремль, способны уничтожить российскую экономику. "Без экономики она ноль", – заметил глава государства.

Просто быстро, сесть и сказать: "Смотри, какая ситуация. Экономики в твоем государстве не будет. На следующие полгода мы остановим полностью твою энергетику, весь твой экспорт, снизим на энергоресурсы цены. Мы способны это сделать",

– отметил президент Украины.

В случае отказа от путинской энергетики, у России останется только ядерное оружие. И именно Китай, Индия, США и Саудовская Аравия, по мнению Зеленского, точно не дадут Путину его использовать.

"Главное – желание закончить войну... Дешевые энергоресурсы получает Китай сегодня. Им нужна долго или короткая война? А Европа, понимая, что это на европейском континенте, они отказались от дешевых энергоресурсов даже под давлением повышения цен. Не все: вы видите, какие страны до сих пор против того или иного направления... Посмотрите на причины, почему они это делают. Всюду деньги", – заметил Владимир Зеленский.