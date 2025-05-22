ГПСУ отреагировала на сообщение о том, что Россия взломала тысячи камер на украинской границе

Украинские информационные системы, к которым подключены системы видеонаблюдения на границе, не были взломаны. Информации о взломе камер на пограничных переходах от пограничников сопредельных стран также не получали.

Такое заявление в четверг, 22 мая, сделал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Общественному, передает 24 Канал. По его словам, в ГПСУ не поступало никакой информации, которая могла бы свидетельствовать об этом.

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Получила ли Россия доступ к камерам

"Такой информации нам не поступало от пограничников сопредельных стран, чтобы они имели какое-то влияние на их информационные системы, в том числе те, к которым, подключены системы видеонаблюдения", – пояснил представитель ГПСУ.

По его словам, Госпогранслужбы, которая также имеет систему видеонаблюдения на границе, тоже не зафиксировала взлома систем. Как пояснил Андрей Демченко, это касается и зеленого участка границы, и пунктов пропуска.

Кроме того, чиновник отметил, что происходит постоянная коммуникация на уровне даже пограничных подразделений Украины с пограничными подразделениями на местах сопредельных стран. В случае подтверждения этого, об этом сообщат.

Если нам удастся получить от них какое-то подтверждение, что действительно было какое-то влияние, то мы обязательно делимся информацией для того, чтобы учесть это в своей служебной деятельности относительно защиты наших информационных систем. При необходимости, мы можем также предоставить всю необходимую помощь, если такая будет предложена на получение от сопредельных стран,

– добавил Демченко.

Напомним, The Guardian сообщало, что российская военная разведывательная служба получила доступ к около 10 тысяч камер наблюдения, расположенных в приграничных с Украиной районах стран НАТО.