Таку заяву у четвер, 22 травня, зробив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі Суспільному, передає 24 Канал. За його словами, до ДПСУ не надходило жодної інформації, яка могла б свідчити про це.

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Чи отримала Росія доступ до камер

"Такої інформації нам не надходило від прикордонників суміжних країн, щоб вони мали якийсь вплив на їхні інформаційні системи, в тому числі ті, до яких, під'єднані системи відеоспостереження", – пояснив речник ДПСУ.

За його словами, Держприкордонслужби, яка також має систему відеоспостереження на кордоні, теж не зафіксувала зламу систем. Як пояснив Андрій Демченко, це стосується і зеленої ділянки кордону, і пунктів пропуску.

Крім того, посадовець зазначив, що відбувається постійна комунікація на рівні навіть прикордонних підрозділів України з прикордонними підрозділами на місцях суміжних країн. У разі підтвердження цього, про це повідомлять.

Якщо нам вдасться отримати від них якесь підтвердження, що дійсно був якийсь вплив, то ми обов'язково ділимося інформацією для того, щоб врахувати це в своїй службовій діяльності відносно захисту наших інформаційних систем. За необхідності, ми можемо також надати всю необхідну допомогу, якщо така буде запропонована на отримання від суміжних країн,

– додав Демченко.

Нагадаємо, The Guardian повідомляло, що російська військова розвідувальна служба отримала доступ до близько 10 тисяч камер спостереження, розташованих у прикордонних з Україною районах країн НАТО.