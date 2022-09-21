Начала ли россия эффективнее использовать танки с 24 февраля

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла немало танков. Это связано в том числе и с тем, что оккупанты руководствуются советскими стандартами применения вооружения.

В общем, танк должен выполнять функции огневой поддержки, а не ехать колоннами по 20 – 30 машин на противника, у которого есть много современного противотанкового оружия, как это делали россияне. Об этом 24 каналу рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Кстати Путин хвастается российской техникой, пока ВСУ успешно уничтожают ее в Украине.

Как должно выглядеть танковое наступление

Как и любое оружие или техника танк не является самодостаточным. Он является элементом большой системы от авиации и ракетных войск до пехоты и логистики обеспечения.

Танк – один из элементов и, соответственно, выполняет в этом всем одну функцию. Его функция – это огненное усиление механизированных мотопехотных и пехотных подразделений,

– объяснил Чмут.

По его словам, танк должен выходить, наносить огненное поражение и прятаться за любые объекты на местности для того, чтобы не подвергать себя удару противотанковыми средствами. При этом его должны прикрывать от пехоты противника.

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Изменилась ли тактика россиян

Сейчас ход боевых действий изменился – приобрел более позиционный характер. Кроме того, нет стремительного продвижения ни одной из сторон, но есть отдельные тактические наступления.

Активных наступательных действий, как было в марте – феврале нет. Соответственно, россияне перешли к более оборонительной тактике там, где мы наступаем,

– отметил Чмут.

"Танки более рассредоточены, зарыты, замаскированы и кое-где отведены на вторую линию для того, чтобы не быть уничтоженными нашими коптерами", – подытожил глава фонда "Вернись живым".

По его мнению, проблема россиян в применении танков также заключается в качестве личного состава, его обученности и мотивированности. Да, неважно, какой танк, главное – кто им управляет.

Т-72 – главный ударный танк россии.

, что с начала полномасштабного вторжения на территорию нашего государства страна-агрессор потеряла уже 2 227 танков , в том числе только за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 11 машин.

Если у вас танк с лучшими характеристиками, но абсолютно неподготовленный и немотивированный экипаж, а командиры не понимают, как его применять, то ТТХ (тактико-технические характеристики – 24 канал) вам не помогут,

– подчеркнул Чмут.

По его словам, неважно то ли Т-72, то ли Т-55, ключевое – это экипаж и осознание сильных и слабых сторон, а также компенсация последних посредством тактики применения. Да, есть много разных версий Т-72, но в целом это советский массовый танк, который наравне с машинами Запада 1970 года.

Полный стрим с Тарасом Чмутом: смотрите видео