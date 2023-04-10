Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Роман Свитан. Он отметил количество стран, которые готовы поддержать Украину.
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50 партнеров Украины
Затягивание войны приводит к тяжелой рецессии экономики, из которой страна самостоятельно не может выйти, сказал Роман Свитан. Впрочем, у Украины есть 50 стран-партнеров, которые уже помогают. А вот у России всего 4 "помощника", у которых и так большие проблемы.
"Это Беларусь, которая тянет на дно. Иран, у которого будут большие проблемы из-за ядерного оружия. Северная Корея, которая сама ищет, где бы взять лишний колосок риса. Остается Китай. Но у него экономические связи со странами, которые нам помогают и терять полтора триллиона долларов годового оборота он не рискнет. Думаю, Россия останется одна. Ее судьба распасться", – сказал военный эксперт.
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Когда распадется Россия: последние события
- В течении 3 – 7 лет Россия может прекратить свое существование. И этот процесс уже запущен. Такими предположениями поделился секретарь СНБО Алексей Данилов. Он напомнил историю с СССР и подчеркнул, что Западу нужно готовиться к такому сценарию.
- Распад России будет более болезненный, чем СССР. Поскольку последний распадался по экономической причине, а страна-агрессор – вследствие военного поражения. Впрочем, большой проблемой остается ее ядерный потенциал.
- Владимир Путин своими руками запустил процесс распада России. Сейчас она разделена на 8 – 9 федеральных округов. Они могут на законных основаниях создавать союзы или конфедерации.