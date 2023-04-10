Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Роман Світан. Він наголосив на кількості країн, які готові підтримати Україну.

Дивіться також Історик вважає, що розвал Росії поки неможливий: що буде натомість

50 партнерів України

Затягування війни призводить до важкої рецесії економіки, з якої країна самотужки не може вийти, сказав Роман Світан. Утім, в України є 50 країн-партнерів, які вже допомагають. А от у Росії усього 4 "помічника", у яких і так великі проблеми.

"Це Білорусь, яка тягне на дно. Іран, у якого будуть великі проблеми через ядерну зброю. Північна Корея, яка сама шукає, де б взяти зайвий колосок рису. Залишається Китай. Але у нього економічні зв'язки з країнами, які нам допомагають і втрачати півтора трильйона доларів річного обороту він не ризикне. Думаю, Росія залишиться сама. Її доля розпастися", – сказав військовий експерт.

Роман Світан про ситуацію на фронті та істерики росіян: дивитись відео

Коли розпадеться Росія: останні події