Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одесщины: есть раненые

Оккупанты ударили дронами по Одесской области. Известно о раненых и разрушениях.

В ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, выпустив по ней более 130 "Шахедов". Мощный дроновый удар перенесла Одесщина, передает 24 Канал со ссылкой на полицию и прокуратуру.

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Какие последствия атаки на Одесскую область

Отмечается, что в Одесском районе в трех населенных пунктах повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи и другие сооружения, газопровод и автомобиль.

Ранения и острую реакцию на стресс получили 7 мирных жителей.

Также враг попал по припортовой и транспортной инфраструктуре Одесщины.

Одесский район в огне после атаки БПЛА / Фото полиция, прокуратура

К слову, в КГВА показали кадры поликлиники, вспыхнувшей после атаки дронов.