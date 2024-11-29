У ніч проти 29 листопада Росія масовано атакувала Україну, випустивши по ній понад 130 "Шахедів". Потужного дронового удару зазнала Одещина, передає 24 Канал із посиланням на поліцію і прокуратуру.

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Які наслідки атаки на Одеську область

Зазначається, що в Одеському районі у трьох населених пунктах пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газогін та автомобіль.

Поранень та гострої реакції на стрес зазнали 7 мирних мешканців.

Також ворог поцілив по припортовій та транспортній інфраструктурі Одещини.

Одеський район у вогні після атаки БпЛА / Фото поліція, прокуратура

До слова, у КВМА показали кадри поліклініки, яка спалахнула після атаки дронів.