Станом на 6:00 29 листопада у Чорному морі перебувають три російські кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр", загальний залп яких може сягати 16 одиниць. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Військово-Морські Сили ЗС України.

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Чи є російські ракети "Калібр" у морях України

У Азовському та Середземному морях суден противника не виявлено.

За останню добу через Керченську протоку у напрямку Чорного моря пройшли шість суден, з яких чотири продовжили рух до Босфору. У напрямку Азовського моря пройшли дев’ять суден, але жодне з них не рухалось з протоки.

Кількість ракет, що перебуває у морях України / ВМС ЗСУ

Росія продовжує порушувати міжнародні стандарти безпеки мореплавства, зокрема Конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи автоматичні системи ідентифікації на своїх суднах.

Обстріл України 28 листопада