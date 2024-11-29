Станом на 6:00 29 листопада у Чорному морі перебувають три російські кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр", загальний залп яких може сягати 16 одиниць. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Військово-Морські Сили ЗС України.
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Чи є російські ракети "Калібр" у морях України
У Азовському та Середземному морях суден противника не виявлено.
За останню добу через Керченську протоку у напрямку Чорного моря пройшли шість суден, з яких чотири продовжили рух до Босфору. У напрямку Азовського моря пройшли дев’ять суден, але жодне з них не рухалось з протоки.
Кількість ракет, що перебуває у морях України / ВМС ЗСУ
Росія продовжує порушувати міжнародні стандарти безпеки мореплавства, зокрема Конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи автоматичні системи ідентифікації на своїх суднах.
Обстріл України 28 листопада
- Російські війська атакували критичну інфраструктуру України, зафіксовано 12 влучань, в основному в об'єкти паливно-енергетичного сектору.
- Повітряні сили ЗСУ збили майже 90% ракет "Калібр" та Х-101, а також три керовані авіаційні ракети й 35 ворожих БпЛА.
- У постраждалих регіонах відкрилися пункти незламності для допомоги населенню.