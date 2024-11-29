По состоянию на 6:00 29 ноября в Черном море находятся три российских корабля, оснащены крылатыми ракетами "Калибр", общий залп которых может достигать 16 единиц. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Военно-Морские Силы ВС Украины.

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Есть ли российские ракеты "Калибр" в морях Украины

В Азовском и Средиземном морях судов противника не обнаружено.

За последние сутки через Керченский пролив в направлении Черного моря прошли шесть судов, из которых четыре продолжили движение к Босфору. В направлении Азовского моря прошли девять судов, но ни одно из них не двигалось из пролива.

Количество ракет, находящихся в морях Украины / ВМС ВСУ

Россия продолжает нарушать международные стандарты безопасности мореплавания, в частности Конвенцию SOLAS 1974 года, выключая автоматические системы идентификации на своих судах.

Обстрел Украины 28 ноября