По состоянию на 6:00 29 ноября в Черном море находятся три российских корабля, оснащены крылатыми ракетами "Калибр", общий залп которых может достигать 16 единиц. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Военно-Морские Силы ВС Украины.
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Есть ли российские ракеты "Калибр" в морях Украины
В Азовском и Средиземном морях судов противника не обнаружено.
За последние сутки через Керченский пролив в направлении Черного моря прошли шесть судов, из которых четыре продолжили движение к Босфору. В направлении Азовского моря прошли девять судов, но ни одно из них не двигалось из пролива.
Количество ракет, находящихся в морях Украины / ВМС ВСУ
Россия продолжает нарушать международные стандарты безопасности мореплавания, в частности Конвенцию SOLAS 1974 года, выключая автоматические системы идентификации на своих судах.
Обстрел Украины 28 ноября
- Российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины, зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.
- Воздушные силы ВСУ сбили почти 90% ракет "Калибр" и Х-101, а также три управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БпЛА.
- В пострадавших регионах открылись пункты несокрушимости для помощи населению.