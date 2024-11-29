Влада показала, який вигляд має медичний заклад після атаки російських "Шахедів", передає 24 Канал із посиланням на КМВА.

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Росіяни вдарили по поліклініці у Києві

У ніч проти 29 листопада під час атаки дронів на Київ уламки безпілотника впали на двоповерхову будівлю поліклініки, внаслідок чого виникла пожежа.

Як повідомляють ЗМІ, пожежники оперативно прибули на місце події. Втім, вогонь був раніше ліквідований зусиллями місцевих. У медзакладі – пошкоджений фасад, майже зруйнований дах, вибиті вікна, а поряд утворилася величезна вирва.

Поліклініка після удару БпЛА / Фото Київ24

Відомо про одного постраждалого – це охоронець поліклініки. У нього – закритий перелом лівої стегнової кістки.

Поруч із ураженим медичним закладом виявлено пошкодження скління вікон та фасадних частин під’їздів в трьох багатоповерхових житлових будинках навколо.

Наслідки дронової атаки у Дніпровському районі / Фото КМВА

До слова, у КОВА уточнили, що тривога на Київщині тривала майже 7 годин.У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено. Постраждалих і влучань немає. Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено приватний будинок та господарську споруду. Пошкодження незначні – вибито скління, посічений фасад будинку.