28 листопада війська окупантів вчергове атакували столицю. На цей раз під приціл потрапив медзаклад. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на мера Києва Віталія Кличка та на КМВА.

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Що відомо про наслідки нічної атаки Росії на Київ

Унаслідок удару російських безпілотників по столиці в Дніпровському районі спалахнула пожежа в будівлі медичного закладу. Її вже вдалося загасити. Пошкоджені стіни будівлі, вибито вікна, а у дворі повалено дерева.

Наразі відомо про одного постраждалого. Поранення отримав охоронець закладу, його госпіталізували. Оновлення інформації очікується згодом.

Також уламки дронів пошкодили сусідні будинки, спричинивши руйнування. На місці події працюють екстрені служби.

До цього у місті була оголошена повітряна тривога, а також повідомлялось про роботу ППО.

Обстріл України 28 листопада