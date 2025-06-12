Россия ночью в очередной раз запускала "Шахеды" по Украине: как отработали силы ПВО

В ночь на 12 июня российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население.

В течение этой ночи враг для атаки применил более 60 дронов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько дронов сбили во время ночной атаки

В ночь на 12 июня вражеские силы атаковали 63-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты запускали дроны с направлений:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск, что в России,

Чауда – ТОТ Крыма.

Под прицелом врага этой ночью оказались несколько направлений, в частности Харьковщина, Донецкая и Одесская области.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Юге и Севере страны,

– говорится в сообщении.

Указывается, что 28 вражеских воздушных целей были сбиты огневыми средствами поражения, 21 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

В Воздушных силах добавили, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, падение сбитых (обломки) в 4 локациях.