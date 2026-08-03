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3 августа, 07:35
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Обновлено - 07:53, 3 августа

Россия ночью запустила 181 дрон по Украине: сколько удалось сбить силам ПВО

Юлия Харченко

В ночь на 3 августа российские войска провели атаку на Украину с использованием 181 ударного и имитационного беспилотника различных типов. Силы противовоздушной обороны действовали в нескольких регионах.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВВС ВСУ.

Как украинская ПВО отразила воздушную атаку? 

В ночь на 3 августа враг атаковал Украину ударным БпЛА типа "Шахед", в частности реактивными, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: 

  • Брянск,
  • Курск,
  • Миллерово,
  • Орел,
  • Шаталово,
  • Донецк – ТОТ,
  • Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, 
– говорится в сообщении Воздушных сил.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, защитники неба смогли уничтожить 163 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. К сожалению, зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых обломков еще в 2 местах.


Результаты работы ПВО / Инфографика ПС ВСУ

По состоянию на утро воздушная атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников, поэтому военные призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях и соблюдать все правила безопасности до объявления отбоя.

Напомним, ко Дню Воздушных сил ВСУ военные обнародовали итоги работы более чем за четыре года полномасштабной войны. С 24 февраля 2022 года украинская противовоздушная оборона уничтожила более 445 тысяч воздушных целей, среди которых аэробалистические и крылатые ракеты, баллистические ракеты, а также десятки тысяч ударных и разведывательных беспилотников. 

В то же время авиация Воздушных сил совершила более 38 тысяч самолетов, уничтожив более 12 тысяч воздушных целей и нанеся удары по командным пунктам, логистике и местам сосредоточения российских войск.

Связанные темы:

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