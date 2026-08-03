Ко Дню Воздушных сил военные подвели итоги своей работы, которую они выполняют в чрезвычайно сложных условиях, под массированными ракетными и авиационными ударами.

Что известно о целях, сбитых за время полномасштабной войны?

Прежде всего в ВВС отметили, что тысячи сбитых ракет и дронов, десятки самолетов и вертолетов, сотни уничтоженных наземных целей противника – это результат профессионализма, мужества и самопожертвования.

Так, ежедневно летчики, радиотехнические подразделения, бойцы беспилотных подразделений, специалисты по связи и обеспечению завоевывают преимущество над врагом в небе.

С 24 февраля 2022 года противовоздушной обороной Украины уничтожено более 445 000 воздушных целей:

•91 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

•794 крылатые ракеты "Калибр";

•2809 крылатых ракет Х-101 (Х-555/Х-55);

•13 крылатых ракет Х-22/32;

•12 противокорабельных ракет "Оникс";

•294 крылатые ракеты "Искандер-К";

•346 баллистических ракет "Искандер-М" / KN-23;

•12 противокорабельных ракет "Циркон";

•622 управляемые авиационные ракеты;

•более 70 ракет других типов;

•65 618 ударных БПЛА типа Shahed;

•20 286 разведывательных БПЛА;

•10 604 БПЛА Lancet;

•342 585 БПЛА других типов.

Кадры эффективной работы Воздушных сил ВСУ: смотрите видео

Кроме того, авиацией Воздушных Сил в течение 2022–2026 годов было совершено 38 367 самолетных вылетов, в том числе 12 280 – для огневого поражения и авиационной поддержки войск и еще 21 524 – для истребительного авиационного прикрытия.

"За годы полномасштабной войны авиацией Сил обороны Украины уничтожено более 12 000 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", – говорится в сообщении ВС.

Там также отметили, что помнят павших побратимов, гордятся теми, кто остается в строю и продолжает бой. "Спасибо каждому, кто защищает небо", – подытожили в Воздушных силах.

Отметим, что Владимир Зеленский поздравил защитников украинского неба с Днем Воздушных Сил ВСУ и отметил вклад летчиков, ПВО, зенитчиков, мобильных огневых групп, радиотехнических подразделений и инженеров.

По его словам, украинские Воздушные Силы значительно укрепились и сегодня обладают одним из самых мощных воздушных щитов в Европе, несмотря на постоянные атаки России ракетами и дронами.