В ночь на 3 августа российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ударные БпЛА типа "Шахед" и ракеты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей уничтожено во время ночной атаки?

В ночь на 3 августа вражеские силы атаковали 83-мя средствами воздушного нападения. В частности, агрессор атаковал:

76 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово;

1 баллистической ракетой Искандер-М из Брянской области России;

5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской области.

1 крылатой ракетой Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 61 воздушную цель,

– сообщили в ВС.

В частности, было сбито/подавлено:

60 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

1 баллистическую ракету Искандер-М.

В Воздушных силах информировали, что зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях.