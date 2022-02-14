"Россия – как обезьяна с ядерным оружием": зачем Кремлю официальные поставки оружия на Донбасс

В России завершились консультации с фракциями относительно проекта обращения к президенту Владимиру Путину о необходимости признания террористических "республик" на Востоке Украины.

Путинская партия "Единая Россия" высказалась за официальное предоставление военной помощи боевикам на Донбассе. О том, что это значит и какие последствия будет иметь – сайт 24 канала разбирался с экспертами.

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Кто выступил за официальные поставки оружия боевикам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что президентская партия "Единая Россия" высказалась за поставку на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей военной продукции, а также за предоставление социальной помощи людям.

КПРФ и "Справедливая Россия – За правду" поддержали проект постановления. ЛДПР выступила более радикально. "Новые люди" сформулируют свою позицию при обсуждении темы.

Вопрос очень серьезный и ответственный. Речь идет о защите жизней наших граждан и "соотечественников". Завтра (заявление сделано 11.02 – 24 канал) – годовщина подписания минских соглашений. Семь лет Киев не выполняет взятые на себя обязательства. Идет обстрел, гибнут люди. В этой ситуации искать решение нужно,

– написал Володин.

По его словам, есть два предложения:

первое – рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России по поводу необходимости признания "ДНР" и "ЛНР" немедленно;

второе – направить его сначала в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем рассмотреть с учетом высказанных позиций.

Этот вопрос планируют обсудить на заседании Совета Думы в понедельник, 14 февраля.

Россия делает вид, что несколько лет подряд не помогала боевикам на Донбассе / Фото Getty Images

Россия может признать псевдореспублики на Донбассе

Военный эксперт Олег Жданов заявил, чтобы поставлять оружие на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей и не попасть под новые санкции, нужно юридически признать эти псевдореспублики.

Нельзя поставлять оружие на непризнанные территории. Если они будут рассматриваться в комплексе, то да, мы получим два новых субъекта международного права, признанных, допустим, Россией и некоторыми странами – их сторонниками, например Беларусью. И последствия для нас будут таковы, что возвращение этих территорий будет фактически невозможным. Я думаю, что кроме "обеспокоенности" мир особо ничего не выскажет,

– заявил эксперт.

Единственное, что может быть – это дополнительные санкции против России относительно поставки оружия, если это будет легализовано. Также многое будет зависеть и от Украины. Если Россия попытается признать эти новообразования официально, то Украина должна признать их террористическими организациями. Потому что они (боевики – 24 канал) свергли конституционный строй на этих территориях и фактически захватили их.

Если мы это сделаем, тогда Россия окажется опять одна против всего мира и будет оправдываться,

– добавил Жданов.

"Популистские и патриотические призывы"

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что подобного рода идеи и призывы в России о "признании" псевдореспублик и официальной военной поддержке боевиков звучат достаточно давно. Главным источником в первую очередь была Коммунистическая партия (КПРФ), которая не пользуется серьезной репутацией в России.

Поэтому на нее и было возложено такое обязательство – периодически выражать какие-то бурно обсуждавшиеся популистские и "патриотические" призывы. На сегодняшний день вырисовывается фактически такой же сценарий, как и на протяжении многих лет, начиная с 2014 года, когда Россия ворвалась в Украину. Именно эта партия сначала призвала признать эти квазиреспублики, а уже потом стали появляться и призывы об официальных поставках оружия на оккупированные территории. Александр Коваленко Военно-политический обозреватель

Оружие на временно оккупированные части территорий Донецкой и Луганской областей от России поставляется и так постоянно. Поэтому ничего нового в этом нет. Однако это как бы контраргумент Москвы из-за поддержки Западом Украины, которая сейчас наблюдается для предотвращения российской угрозы.

На мой взгляд, когда говорится о признании этих "республик" или об официальных поставках оружия, то это не в интересах в первую очередь официальной Москвы. Об этом может говорить Володин, которому, как и Владимиру Жириновскому, очень часто поручено выражать определенные шизофренические лозунги и ретранслировать их в общество. В первую очередь для внутреннего потребителя,

– объяснил специалист.

Также это попытка запугать международных партнеров и саму Украину. Но в целом в Кремле прекрасно понимают, что признание псевдореспублик и официальные поставки приведут к санкциям. Также это – нарушение минских соглашений со стороны России.

Москва вызывает Запад на разговор

Эксперт подчеркнул, что официальные лица России демонстрируют, что "им как-то все равно относительно того, есть ли эти договоренности или нет, поскольку их должна придерживаться исключительно Украина, а Россия – не сторона конфликта". Но именно минские соглашения сегодня являются тем "спасательным кругом", который не позволяет Москве до конца "упасть лицом в грязь", а именно – как можно дольше затягивать эту конфликтную ситуацию в ОРДЛО и в Крыму.

Таким образом, Кремль пытается "выторговать" более веские уступки у Запада в ответ на свои. По мнению Коваленко, это рассмотрение не будет иметь весомого результата. Ведь для России "катастрофически не выгодно принятие подобного рода решения". Особенно сейчас, когда Москва направляет все свои ресурсы на эскалацию возле границ Украины, как сухопутных, так и морских.

Проблема в том, что та эскалация, создаваемая Кремлем, позволяет ей вести диалог в виде шантажа, давления, но со всем тем она вызывает Запад на разговор. Обратите внимание, что был период, когда с Путиным вообще представители западных стран не общались в течение почти года,

– добавил Александр Коваленко.

Он напомнил, что Путин находился в своем "бункере" и не совершал никаких зарубежных поездок, не принимал участия ни в каких мероприятиях с зарубежными делегациями и гостями, поскольку их не было вообще и его никуда не приглашали. И это длилось больше года. Такое абстрагирование от внешнего мира разбавило встречу российского главы в Женеве с Джо Байденом.

Александр Коваленко / Фото из фейсбука эксперта

Поэтому, на сегодняшний день, если Россия сделает такого рода шаг, – признание недореспублик – это повлечет за собой политические, финансовые, экономические и геополитические последствия. Поэтому вряд ли она пойдет на это, убежден он. Даже если такой шаг и будет сделан Москвой, то абсолютно никакой "юридической силы" в этом не будет.

Это так же, как в свое время Россия признала, например, "Южную Осетию" или "Абхазию". Что это принесло им? Ровно ничего. Эти регионы сейчас находятся в таком бедном и убогом состоянии, в абсолютной изоляции. Есть также много разных оккупированных и непризнанных территорий, которые тоже хотят, но не получают, от России этого официального статуса,

– добавил эксперт.

То есть никакой пользы от "признания не будет", а вот проблем будет очень и очень много. Украина де-факто, не юридически, но оккупантом все же Россию признает, и даже на Западе стороной конфликта считают Россию.

В целом это (признание псевдореспублик и официальные поставки вооружения – 24 канал) будет явным доказательством, что Россия является стороной конфликта даже если она будет как-то отрицать это.

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Но опять же Россия – это такая уникальная страна, которая абсолютно выбивается из общего международного порядка. Она не отвечает международному законодательству. Поэтому если подобного рода решения и будут приняты, то они на международном уровне очень серьезно ударят по репутации России и ее статусу.

Но с другой стороны, отметил специалист, за окном – 2022 год, поэтому "о какой репутации, о каком статусе России в мире вообще можно говорить? Она уже давным-давно выглядит, как обезьяна с ядерным оружием".

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