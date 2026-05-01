В дронах России нашли детали из США, Японии и ЕС, –Власюк

Россия продолжает масштабные атаки на украинские города, активно используя ударные беспилотники, в частности типа "Шахед" и новые модификации дронов. В оружии врага все чаще обнаруживают современные западные компоненты производства 2025 года.

Несмотря на санкции, Россия сохраняет доступ к критическим технологиям, что, по словам украинских чиновников, требует дальнейшего усиления ограничений. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии "Укринформу".

Смотрите также "Будет долетать до Урала": когда будет украинская баллистика и какие объекты под угрозой – интервью авиаэксперта

Что нашли в российских дронах?

В российских ударных беспилотниках, которые применяются для атак по территории Украины, фиксируют новые электронные компоненты западного производства, датированные 2025 годом.

По словам Власюка, в свежих образцах дронов обнаружены детали, произведенные в Германии, Японии, Швейцарии, США, Тайване и Великобритании.

Это означает, что Россия продолжает находить доступ к западным технологиям, несмотря на ограничения. Именно поэтому санкционное давление должно постоянно усиливаться и закрывать такие каналы поставки,

– отметил Власюк.

Отдельно Власюк обратил внимание на появление новых элементов в конструкции дронов, в частности блока активации Transit Brd. Также в беспилотниках и в дальнейшем фиксируются компоненты STMielectronics, несмотря на международный контроль за экспортом технологий.

В то же время украинская сторона отмечает определенные результаты санкционной политики: в новых российских дронах почти полностью отсутствуют компоненты из Нидерландов, что может свидетельствовать об эффективности ограничительных мер и сотрудничества с партнерами. Власюк отметил, что "дальнобойные санкции" уже нанесли России миллиардные потери только в 2025 году.

"По нашим оценкам, этого года они уже стоили России не менее 7 миллиардов долларов потерь. И этот инструмент будет расширяться", – заявил Власюк.

Сейчас идет работа над расширением перечня критического оборудования, в частности для нефтеперерабатывающей отрасли и инфраструктуры транспортировки нефти.

Наш подход заключается в том, чтобы перекрывать доступ к технологиям, которые используются в войне, и одновременно уменьшать ресурсы, финансирующие эту войну,

– отметил он.

Где еще Россия берет оружие?

Россия продолжает получать военную поддержку из разных источников, и речь идет не только о прямых поставках от Ирана, Китая и Северной Кореи. Об этом заявляют украинские и западные аналитики, отмечая, что система поставок для российского военно-промышленного комплекса значительно шире.

По словам эксперта Валерия Клочко, Иран обеспечивает Россию военными технологиями и беспилотниками, Северная Корея – артиллерийскими боеприпасами и другими видами вооружения, а Китай остается ключевым поставщиком компонентов двойного назначения, которые могут использоваться в производстве оружия.

В то же время значительная часть ресурсов, которые косвенно поддерживают российскую военную экономику, поступает через международную торговлю энергоносителями.

Несмотря на санкции, отдельные европейские страны продолжают закупку российского сжиженного газа и нефти, что приносит России десятки миллиардов евро ежегодно. Именно эти средства частично направляются на финансирование военного производства.

Что известно о санкциях против России?

Даже после 2022 года Европейский Союз не ввел полного энергетического эмбарго против России. Некоторые санкционные решения, в частности по ограничению цен на нефть, также сталкивались с политическими блокировками внутри ЕС.

Отдельную роль в поддержке российского военного потенциала играют глобальные цепи поставок. Через сложные схемы обхода санкций в Россию попадают электронные компоненты, микросхемы и оборудование, необходимые для производства ракет, дронов и другого вооружения.

Россия использует доходы от экспорта энергоносителей для закупки вооружения и компонентов у партнеров. Это позволяет ей поддерживать производство оружия, несмотря на международные ограничения.