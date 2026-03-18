"Схемы" раскрыли тайного исполнителя оборонных заказов России, который избежал санкций
- Журналисты обнаружили, что компания "Квалитет" выполняет оборонные заказы России, избегая санкций, импортируя западные компоненты.
- Через сложную сеть поставок она обходит санкции, закупая высокотехнологичные детали через посредников или третьи страны.
Журналисты-расследователи установили компанию, которая тайно работает на российскую оборонку. Несмотря на санкции, она импортирует западные компоненты для производства.
Схема позволяет России поддерживать военную промышленность во время войны. Об этом сообщается в расследовании "Схем".
Смотрите также Путин кое-что скрывает: эксперты предположили, что кроется за ложью о передаче ядерки Киеву
Что известно о скрытой схеме России?
Журналисты "Схем" установили компанию, которая выполняет оборонные заказы России и одновременно избегает международных санкций. Речь идет о группе компаний "Квалитет", которая, после выхода из России западных конкурентов, стала фактически монопольным производителем авиационных, гидравлических, моторных масел со специфическими присадками для военной техники.
По данным расследования, эта структура участвует в производстве продукции для оборонной сферы России. В то же время она продолжает импортировать западные компоненты, необходимые для изготовления техники и оборудования. Только за последние два года "НПП "Квалитет" и "Квалитет-Авиа" осуществили 487 поставок предприятиям российского военно-промышленного комплекса на общую сумму около миллиарда рублей (более 12 миллионов долларов США).
Компания использует сложную сеть поставок, которая позволяет обходить санкционные ограничения. В частности, компоненты могут закупаться через посредников или третьи страны, после чего попадают в Россию. Особое внимание расследователи обратили на то, что среди импортируемых товаров есть высокотехнологичные детали западного производства. Именно они критически важны для функционирования современной военной техники, в частности средств связи и навигации.
Несмотря на санкционное давление со стороны западных стран, такие схемы позволяют России частично компенсировать ограничения и продолжать производство вооружения. Это создает дополнительные вызовы для международного сообщества, которое пытается ограничить военный потенциал страны-агрессора.
В расследовании также говорится о том, что компания остается вне санкционных списков, что и делает ее ключевым элементом в цепи поставок. Именно этот фактор позволяет ей беспрепятственно сотрудничать с иностранными партнерами.
Что еще известно о российском оружии?
Россия планирует обустроить запуск крылатых ракет Х-101 с наземных установок. Сейчас их выпускают с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Резкие изменения имеют причину, говорят эксперты.
Россия производит новую ракету. ГУР МО Украины обнародовало 3D-модель "Изделие-30" и данные о предприятиях, привлеченных к ее производству. По информации разведки, ракета имеет боевую часть около 800 килограммов и дальность применения не менее 1500 километров.