Схема дозволяє Росії підтримувати військову промисловість під час війни. Про це повідомляють у розслідуванні "Схем".

Що відомо про приховану схему Росії?

Журналісти "Схем" встановили компанію, яка виконує оборонні замовлення Росії та водночас уникає міжнародних санкцій. Йдеться про групу компаній "Квалітет", яка, після виходу з Росії західних конкурентів, стала фактично монопольним виробником авіаційних, гідравлічних, моторних мастил зі специфічними присадками для військової техніки.

За даними розслідування, ця структура бере участь у виробництві продукції для оборонної сфери Росії. Водночас вона продовжує імпортувати західні компоненти, необхідні для виготовлення техніки та обладнання. Лише за останні два роки "НВП «Квалітет" та "Квалітет-Авіа" здійснили 487 постачань підприємствам російського військово-промислового комплексу на загальну суму близько мільярда рублів (понад 12 мільйонів доларів США).

Компанія використовує складну мережу постачання, яка дозволяє обходити санкційні обмеження. Зокрема, компоненти можуть закуповуватися через посередників або треті країни, після чого потрапляють до Росії. Окрему увагу розслідувачі звернули на те, що серед імпортованих товарів є високотехнологічні деталі західного виробництва. Саме вони критично важливі для функціонування сучасної військової техніки, зокрема засобів зв’язку та навігації.

Попри санкційний тиск з боку західних країн, такі схеми дозволяють Росії частково компенсувати обмеження та продовжувати виробництво озброєння. Це створює додаткові виклики для міжнародної спільноти, яка намагається обмежити військовий потенціал країни-агресора.

У розслідуванні також йдеться про те, що компанія залишається поза санкційними списками, що і робить її ключовим елементом у ланцюгу постачання. Саме цей фактор дозволяє їй безперешкодно співпрацювати з іноземними партнерами.

