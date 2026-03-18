Схема позволяет России поддерживать военную промышленность во время войны. Об этом сообщается в расследовании "Схем".

Что известно о скрытой схеме России?

Журналисты "Схем" установили компанию, которая выполняет оборонные заказы России и одновременно избегает международных санкций. Речь идет о группе компаний "Квалитет", которая, после выхода из России западных конкурентов, стала фактически монопольным производителем авиационных, гидравлических, моторных масел со специфическими присадками для военной техники.

По данным расследования, эта структура участвует в производстве продукции для оборонной сферы России. В то же время она продолжает импортировать западные компоненты, необходимые для изготовления техники и оборудования. Только за последние два года "НПП "Квалитет" и "Квалитет-Авиа" осуществили 487 поставок предприятиям российского военно-промышленного комплекса на общую сумму около миллиарда рублей (более 12 миллионов долларов США).

Компания использует сложную сеть поставок, которая позволяет обходить санкционные ограничения. В частности, компоненты могут закупаться через посредников или третьи страны, после чего попадают в Россию. Особое внимание расследователи обратили на то, что среди импортируемых товаров есть высокотехнологичные детали западного производства. Именно они критически важны для функционирования современной военной техники, в частности средств связи и навигации.

Несмотря на санкционное давление со стороны западных стран, такие схемы позволяют России частично компенсировать ограничения и продолжать производство вооружения. Это создает дополнительные вызовы для международного сообщества, которое пытается ограничить военный потенциал страны-агрессора.

В расследовании также говорится о том, что компания остается вне санкционных списков, что и делает ее ключевым элементом в цепи поставок. Именно этот фактор позволяет ей беспрепятственно сотрудничать с иностранными партнерами.

