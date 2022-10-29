Россия объявила о приостановке зернового соглашения после "хлопка" в Севастополе

В России заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении. Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.

Таким образом, Кремль досрочно вышел из соглашения об экспорте зерна из Украины. Соответствующее абсурдное заявление сделали в российском минобороны и его цитируют российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Аргументация абсурдна

Очевидно, Кремль искал возможности оправдать отказ от зерновых соглашений, ведь тамошнее минобороны объявило о выходе из соглашения из-за взрывов в Севастополе, где базируются корабли черноморского флота. Кроме того, Россия хочет "расследовать" причастность Великобритании к атаке.

Однако возникает диссонанс – в Москве говорят, что повреждения в результате взрывов получили только тральщик "Иван Голубец" и бронесетевая сеть в Южной бухте. Тогда же возникает вопрос – а почему такие резкие заявления? Неужели Конашенков снова приуменьшил потери россиян.

Накануне тот же Конашенков – рупор пропаганды в российском минобороны, заявлял о том, что российские корабли, которые базировались в Севастополе, якобы были задействованы в обеспечении зернового коридора. Но про факт того, что среди российских кораблей есть носители крылатых ракет с готовыми к запуску "Калибрамы", Конашенков благополучно забыл.

То есть после взрывов в районе базирования кораблей, с помощью которых от 24 февраля Россия совершает теракты, атакуя ракетами Украину, кремль жалуется на "теракт", который якобы делает невозможным продление зернового соглашения.

В то же время российский МИД цинично заявил, что якобы из-за теракта "не может гарантировать безопасность гражданских судов" в Черном море в рамках соглашения. Но есть одно "но" – опасность как раз создает Россия и ее действия.

Реакция Офиса Президента

В комментарии "Суспільному" представитель президента Украины Сергей Никифоров отметил, что Киев ожидает реакции от ООН и Турции, ведь наша страна не подписывала никаких соглашений с Россией.

Украина не подписывала с Россией никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов,

– заявил Никифоров.





Что известно про соглашение на экспорт зерна

Из-за российского вторжения и заминирования Черного моря Украина не могла осуществлять экспорт зерна. Так как наше государство является одним из главных поставщиков зерна в мире, возникла угроза продовольственного кризиса. Поэтому ООН и Турция инициировали подписание соглашения с Украиной и Россией об экспорте зерна и создании совместной мониторинговой комиссии. Соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля, но представители Украины и России между собой никаких документов не подписывали.

Россия уже угрожала разорвать соглашение, которое должно было завершиться в ноябре. Причиной стало расследование ООН по поставкам Москве иранских

дронов-камикадзе. В ответ Кремль решил шантажировать мир зерном.

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Утром 29 октября в Севастополе раздались взрывы, а впоследствии возник пожар в районе базирования кораблей черноморского флота России. По данным ОК "Юг", повреждены по меньшей мере 3 корабля, среди которых, по данным СМИ, может быть фрегат "Адмирал Макаров", ставший флагманом флота после того, как Украина потопила крейсер "Москва". В России говорят о незначительных повреждениях только одного корабля, но обвиняют Великобританию в содействии подготовке этой атаки с украинской стороны, но Украина не подтверждает свою причастность к атаке.