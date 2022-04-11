Россия объявила террористическую угрозу еще одной пограничной области

Сразу в четырех российских областях объявили о повышенном уровне террористической угрозы. Все они граничат с Украиной.

В России есть три уровня террористической угрозы. "Желтый уровень" – это второй из трех. Именно его и объявили в четырех российских областях. Он предусматривает установление пунктов наблюдения с военными и полицией, а в населенных пунктах – усиленное патрулирование.

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Первым это сделали в Курской области, граничащей с Сумщиной. Он начал действовать с 11 апреля. А причиной назвали "возможные провокации украинских националистов".

Дальше "желтый уровень террористической угрозы" объявили в Брянской области. Она тоже прилегает к Украине с севера. Там его объявили на 15 суток.

В Воронежской области решили вводить "желтый уровень" не на всю область, а только на два района, граничащих с Украиной.

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В Белгородской области тоже опасаются террористической атаки. Кроме "желтого уровня опасности", там решили запретить петарды, фейерверки и салюты на две недели.